العدوان على غزة يدخل يومه الـ108مخلفا شهداء وإصابات ودمار

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الثامن بعد المئة، مخلفا مزيدا من الشهداء والإصابات والدمار الواسع.

ومنذ الساعات الأولى لفجر اليوم الإثنين، يتواصل القصف المدفعي المكثف على خانيونس، في أعنف قصف منذ بداية الحرب، تزامنا مع اشتباكات عنيفة بمحيط مستشفى ناصر غربي المدينة.

وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على مراكز الإيواء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 40، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وقالت مصادر محلية، إن القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف، على غرب خان يونس خاصة مدرسة المواصي التي تؤوي نازحين، والمناطق الشرقية، أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أوضحت أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاب من الوصول إلى مكان القصف.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت نحو 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس.

كذلك، استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا في محيط المستشفى الأردني. كما أطلقت طائرة "كواد كابتر" النار على الأهالي في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

ووصل اثنى عشر شهيدا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة إلى مستشفى ناصر الطبي جراء الغارات الإسرائيلية، كما وصلت إصابات من محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خانيونس إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في قيزان رشوان جنوبي خانيونس. كما شنت طارات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة.

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة وعشرين ألفا ومئة وخمسة، والإصابات إلى اثنين وستين ألفا وأكثر من ستمئة إصابة منذ السابع من أكتوير الماضي.