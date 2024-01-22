إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملات دهم وتفتيش للمنازل، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر خالد أبو البهاء بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، كما دهمت منزل القيادي بحركة حماس الأسير الشيخ حسن يوسف في البلدة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي بالبطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر عين غرب رام الله.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال حملة مداهمات في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، وحاصرت أحد المنازل، قبل اقتحامه واعتقال الأشقاء أحمد ومحمد (فخري) ونور إياد ربايعة، كما اعتقلت الشقيقين نديم وأمير نعمان نعيرات بعد مداهمة منزلهم، وقد استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع "كوع".

وطالت الاقتحامات مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل حيث اعتقلت قوات الاحتلال المحررين حسن أكرم زغموت وإسماعيل فايق نصار، والشاب جهاد محمود الخطيب، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ميلاد الصرصور بعد مداهمة منزله بمخيم عين السلطان في أريحا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في حي كفر سابا وحي شريم وشارع النفق ودوار الداخلية، ودهمت عدداً من المنازل، واعتقلت الشابين شريف تيسير فراج ومعاذ زيد.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على المسن غالب الحوتري بعد مداهمة منزله في قلقيلية، وأصابوه بجروح ورضوض.