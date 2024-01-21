آلاف المتظاهرين في مسيرة "العدالة من أجل فلسطين" ببروكسل

فلسطين اليوم

شارك نحو تسعة آلاف متظاهر في مسيرة نظّمت الأحد في بروكسل، للمطالبة بوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تحرّك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سار خلاله المتظاهرون في شوارع المدينة وصولاً إلى الحي الذي تتركّز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي المسيرة عشية اجتماعات مرتقبة بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الإسرائيلي والفلسطيني والمصري والسعودي والأردني في بروكسل، للبحث في الحرب المتواصلة في غزة ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأطلق مشاركون في المسيرة، التي نظّمت تحت شعار "العدالة من أجل فلسطين"، هتافات على غرار "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"إسرائيل إرهابية" و"حرّروا غزة"، فيما هتف البعض بعبارات مثل "عار على الاتحاد الأوروبي"، تنديداً بما يعتبرونه تقاعس التكتل في حماية المدنيين الفلسطينيين، في حين حضّ آخرون على مقاطعة البضائع والشركات الإسرائيلية.