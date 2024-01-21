المقاومة العراقية تستهدف قاعدتي الشدّادي وحقل العمر الأميركيتين في سوريا

فلسطين اليوم

تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة قاعدتَي حقل العمر النفطي، والشدّادي الأميركيتين في العمق السوري، بواسطة طائراتٍ مسيّرة، وذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، أمس السبت، استهدافها بالطيران المسيّر هدفًا عسكرياً إسرائيلياً في الجولان المحتل، نُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس السبت، استهداف مجاهديها لقاعدة "عين الأسد" الأميركية المحتلة غربي البلاد، برشقةٍ صاروخية، صرّح عضو حركة النجباء مهدي الكعبي للميادين، أن الصواريخ التي استخدمت فيها فائقة القوة والسرعة.