تفجير آليات وسيطرة على مسيرات..سرايا القدس للعدو: الأرض لنا !

فلسطين اليوم

تخوض سرايا القدس والمقاومة اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغِلة في مختلف محاور القتال في منطقة جباليا، شمالي القطاع، كما شهد وسط القطاع أيضاً مواجهات عنيفة،ذلك وفقاً لما أفاد به مراسل فلسطين اليوم.

وأكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سيطرتها على مُسيّرةٍ استطلاعية إسرائيلية من نوع "EVO Max 4T" وسط قطاع غزّة، موثّقةً مشاهد سيطرتها على المسيّرة.

وفي خان يونس، أكّدت سرايا القدس أنّ مجاهديها أوقعوا عدداً من جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح، وذلك خلال سلسلةٍ من المهام في مناطق الاشتباك بالمحافظة.

كما استهدفت السرايا دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم"، شرقي خان يونس، وقصفت تجمعات لجنود الاحتلال شرقي ووسط المدينة بقذائف "الهاون النظامي" من عيار 60 ملم.

واستهدف مجاهدو السرايا تجمّعاتٍ لجنود وآليات الاحتلال، بصواريخ "107" وقذائف "الهاون" في محاور القتال في مخيم البريج، وسط القطاع، وذلك ضمن عمليةٍ مشتركة مع كتائب القسّام، كما أعلنت السرايا استهدافها موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي.

ونشرت السرايا أيضاً مشاهد من تفجير مجاهديها لآليات الاحتلال ضمن كمينٍ هندسي محكم شرقي مدينة غزة.