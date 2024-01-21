ردًا على اعتداءات العدو بحق القرى والمدنيين.. المقاومة الإسلامية تنفّذ سلسلة عمليات محققة أهدافها

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة "أفيفيم" بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابة أحد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيلوجريح، وذلك ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها الغارة على بلدة كفرا.

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًاعلى ‏الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها الغارة على بلدة كفرا استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميةعصر يوم الأحد ‌‏21-01-2024 مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيلوجريح."

جاء ذلك بعد استهداف الاحتلال سيارةً بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة كفرا، أسفر عن ارتقاء شهيدان، بينهم السيدة سمرالسيد متأثرة بجراحها ، ووقوع 6 إصابات؛ جراح 5 منهم طفيفة وسيّدة أخرى وصفت حالتها بالمتوسطة. ‏

وفي ظهيرة اليوم الأحد أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان استهدافها ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.

وجاء في البيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميةعند الساعة (12:50)‌‌‏ من ظهر يوم الأحد 21-01-2024 ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وتمَّ إصابتها إصابة مباشرة".

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وفي تمام الساعة‌‏ (4:45) أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة في بيانجاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عندالساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة".‏

وتواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التيتتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.