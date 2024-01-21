جوتيريش يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية "مفجعة" في غزة

فلسطين اليوم

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بأعمال القتل “المفجعة” التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين فيقطاع غزة، ووصف اعتراض سبيل إقامة دولة للشعب الفلسطيني بأنه غير مقبول.



وقال جوتيريش في افتتاح قمة لمجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا إنّ "العمليات العسكريةالإسرائيلية عمت دمارا شاملا وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي أمينا عاما للأمم المتحدة".



وأضاف "هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق. منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الصراع منالتأجج في جميع أنحاء ين كدروع بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال جوتيريش إن رفض حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين أمر غير مقبول على الإطلاق، مضيفا أن حرمان الفلسطينيين من حق إقامةدولة "من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي صار تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى".

ويزور جوتيريش كمبالا لحضور قمتي مجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين وحركة عدم الانحياز.

وشارك في القمتين زعماء ومسؤولون كبار من عشرات الدول من بينها جنوب أفريقيا وإيران والصين وتركيا وكوبا والهند وفيتنام.



وتضم مجموعة السبع والسبعين زائد الصين حاليا 134 دولة نامية تدافع عن المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.



وتضمنت وثيقة صدرت مساء أمس السبت في ختام قمة حركة عدم الانحياز تنديدا "بالعدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني علىقطاع غزة والهجمات العشوائية على المدنيين الفلسطينيين والأهداف المدنية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين"، ودعت إلى وقف فوريودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية.