رئيس الوزراء الإسباني يعلن دعمه التظاهرات المؤيدة لفلسطين في بلاده

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، دعمه لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا تأييداً لفلسطين في عدة مدنٍ إسبانية.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي، المنعقد في مدينة غاليسيا، شمالي غربي البلاد، اليوم الأحد: "نحن أيضاً معهم جميعاً"،في إشارةٍ إلى التظاهرات التي خرجت في العديد من الشوارع والقرى في إسبانيا، للدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمطالبة بوقفالحرب في الشرق الأوسط.

ونظّمت تظاهراتٌ ضخمة، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن، ضد احتلال فلسطين، تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين"، وذلك فيمدنٍ إسبانية كبرى بينها العاصمة مدريد، والتي شهدت أكبر تظاهرةٍ شارك فيها قرابة 25 ألف شخص، بحسب الحكومة.