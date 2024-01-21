ناصر أبو شريف: المقاومة لم تهزم وتنفذ شروطها في النهاية

فلسطين اليوم

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ناصر أبو شريف أنّ "المقاومة لم تهزم وتنفذ شروطها في النهاية".

وتابع أبو شريف قائلًا إنّ "عمليات حزب الله جنوب لبنان مؤثرة جدًا وأدت لتأجير مستوطني شمال فلسطين المحتلة".

وأضاف بأنّ "الكيان الاسرائيلي فقد قيمته عند الغرب والمنطقة". محذّرًا من مساعي "إسرائيل" لتوريط الولايات المتحدة بحرب إقليمية.

كما ونبّه من قرب انفجار الضفّة الغربية ومواجهة الإحتلال، مؤكدًا أنّ "انفجار الضفة الغربية سيكلف الإحتلال كثيراً وسيكبده خسائر هائلة".

وقال أبو شريف "رغم الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة أمام مواجهة الاحتلال إلا أن الإيمان بالاستمرار موجود".

وأضاف بأنّ المقاومة تستطيع "بهذه الإمكانيات البسيطة مواجهة الاحتلال و معه واشنطن" واصفًا الفترة الحالية بأنها "مرحلة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني وواجب أن نحمد لتحقيق الإنتصار".