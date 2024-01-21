سرايا القدس تُسيطر على درون "إسرائيلية" وتستهدف تحشدات العدو

فلسطين اليوم

تواصل "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لليوم الـ 107 على التوالي، القتال والتصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عدة محاور بالقطاع؛ وإسقاط الطائرات الصهيونية المسيرة، دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، ضمن معركة"طوفان الأقصى".

وصباح اليوم الأحد، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، سيطرته على طائرة "إسرائيلية" مُسيرة، في قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب" "سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون EVO Max 4T خلال تنفيذها مهاماستخباراتية في سماء وسط قطاع غزة".

وفي سياق متصل، نوهت "السرايا" إلى أنها قصفت بصواريخ 107 وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال، في محاورالتقدم شمال وشرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ومساء أمس، أعلنت "سرايا القدس:"، استهدافها بقذائف الهاون تمركزا للعدو يستخدمه في القيادة والسيطرة محيط مسجد الشهداء وسطجنوب مدينة خانيونس.

وقصفت تجمعاً لجنود العدو في منطقة رميضة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون عيار 60 النظامي.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها "سرايا القدس" عن السيطرة أو إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في قطاعغزة منذ بداية العام 2024، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة منذ 107 أيام.

والأربعاء الماضي 17 يناير الجاري، أفاد الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي" بأن مجاهديه أسقطوا طائرة صهيونية من نوع كوادكابتر، خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط القطاع".

وفي ذات اليوم أيضًا، أعلن مقاتلو "سرايا القدس" السيطرة على طائرة "درون" تابعة للاحتلال "خلال مهمة استطلاعية شرق غزة".

ويوم الخميس 11 يناير الجاري، صرحت "سرايا القدس" بأنها سيطرت على طائرة "إسرائيلية" من نوع "سكاي لارك" بدون طيار، فيجباليا شمال قطاع غزة.