شهيد و7 جرحى.. الاحتلال يستهدف سيارةً في كفرا جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث استهدف الاحتلال سيارةً بالقرب من حاجز للجيش اللبنانيفي بلدة كفرا، ما أسفر عن ارتقاء شهيد، ووقوع 7 إصابات؛ بينهم سيدتان، ‏جراح 5 منهم طفيفة فيما وصفت حالة سيدة بالمتوسطة إلىخطيرة و حالة أخرى متوسطة أيضًا.

وفي سياق متّصل، نفذّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على أطراف بلدة شيحين، فيما استهدفت غارتان أطراف بلدتي شيحين ومركبا. بالإضافة إلى ذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب.