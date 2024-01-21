الأوقاف: الاحتلال دمر 1000 مسجد واغتال أكثر من 100 داعية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال دمّر ألف مسجد وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من مئة داعية، خلال عدوانه المتواصل منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان: "بلغ عدد المساجد التي دُمرت بشكل كلي وجزئي 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها المساجد الأثرية، وتحتاج لإعادة الإعمار 500 مليون دولار تقريبا".

وأضافت أن "آلة الغدر الصهيونية اغتالت أكثر من مئة داعية، من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين".

كما "يستمر الاحتلال الصهيوني في تدمير عشرات المقابر ونبش القبور التي انتهكوا حرماتها وسرقوا جثامينها، في تحدٍ واضح للدساتير الدولية والحقوق الإنسانية"، وفقا للبيان.

وأفادت وزارة الأوقاف، بأن "مقابر الطوارئ الموجودة في محافظات غزة امتلأت ولم يعد هنالك متسع للدفن فيها، أو تعذر الوصول إليها بفعل الجرائم الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي" مشيرةً إلى اضطرارها لدفن الشهداء في الأرصفة وداخل البيوت والأسواق والمدارس وباحات المستشفيات.

وشدّدت على أنه "ضمن حربه الدينية، دمر الاحتلال الصهيوني كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي".

وناشدت وزارة الأوقاف الأمة العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية وكل حر وشريف، الوقوف عند مسؤوليتاهم تجاه الأهالي في قطاع غزة.