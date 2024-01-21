متظاهرون أمام سفارة أميركا في تونس: لوقف العدوان على غزة ودعم صمود المقاومة

فلسطين اليوم

تظاهر تونسيون في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في تونس العاصمة، وذلك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعبالفلسطيني في قطاع غزّة، وبالدعم الأميركي المتواصل له.

الوقفة دعت لها الشبكة التونسية للتصدّي لمنظومة التطبيع، أمام السفارة الأميركية في تونس، من أجل المطالبة بـ"وقف العدوان على غزةودعم صمود المقاومة"، ورُفعت فيها لافتات وصور داعمة لمقاومة الشعب الفلسطيني في غزّة، وداعمة لموقف اليمن وقواته المسلحة نصرةً لغزة.

ومن ساحة الاعتصام، أكّد الناطق باسم التيار الشعبي في تونس، محسن النباتي، للميادين، أنّنا اليوم أمام "معركة كبرىٍ تدور إقليمياً،ودولياً، من أجل تحرير الإنسانية كلها من هذه الطغمة التي تحكم العالم منذ عقودٍ طويلة، وتهيمن على البشرية، وتصادر مقدراتها".

وشدّد النباتي على أنّ المطلوب اليوم من كل العرب والمسلمين، والمضطهدين، المشاركة في هذه الفرصة لـ"الانعتاق النهائي من الهيمنةالغربية".

واعتبر الناطق باسم التيار الشعبي أنّ محور المقاومة في معركته "يصعّد عملياته بدقةٍ عالية، ويضيّق الخناق على العدو الصهويني،والإمبريالية الأميركية"، مُضيفاً أنّ ذلك يتمّ بينما "تتخبط الإدارة الأميركية، والإدارة الصهيونية وصلت إلى الجنون أمام عجز قواتها".