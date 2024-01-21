العراق: المقاومة تضرب هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في الجولان المحتل بالمسيّرات

فلسطين اليوم

أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها هدفاً عسكرياً في الجولان السوري المحتل، كاشفةً أنّ الاستهداف جرى باستخدام الطيرانالمُسيّر، أمس السبت.

وشدّدت، في بيانٍ نشرته اليوم الأحد، على أنّ الاستهداف يأتي ضمن استمرارها بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني فيقطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين.

وضمن إطار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، تنفذ المقاومة العراقية عملياتها ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق، وضد أهدافٍإسرائيلية في فلسطين المحتلّة منذ قرابة 3 أشهر.