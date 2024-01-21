رئيس "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق: الأسرى لن يعودوا إلا إذا تخلّت "إسرائيل" عن أهدافها

فلسطين اليوم

أكد رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق، غيورا آيلند، أنّه لا يرى عودة الأسرى الإسرائيليين "إلا إذا تخلّت إسرائيل عن أهداف الحرب".

وفي حديث إلى إذاعة "ريشيت بيت" العبرية، أقرّ آيلاند بصعوبة الانتصار في الحرب، طالما في غزة أسلحة وذخيرة، وطالما بقي السنوار، وطالما هناك ما يكفي من الشباب المستعدين للقتال حتى الموت"، بحسب تعبيره.

وأوضح أنّ أمام الاحتلال أمرين، الأول هو ألا يعود الأسرى، والثاني هو أن يعلن، رسمياً وعملياً، التخلي عن هدف الحرب المتمثّل بالقضاء على المقاومة.

تأتي تصريحات الرئيس السابق لمجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي في وقت تتصاعد الاحتجاجات من جانب المستوطنين وعائلات الأسرى من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.