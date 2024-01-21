عشرات الطلبة الأردنيين ينسحبون من مسابقة عالمية تضامنا مع غزة

فلسطين اليوم

انسحب أكثر من مئة طالب أردني من مسابقة "Hult Prize" العالمية هذا العام؛ بسبب مشاركة جامعات من الكيان الإسرائيلي، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أردنية، إن 30 فريقا مرشحا للمسابقة العالمية التي تقام سنويا بشكل دوري انسحبوا، على إثر السماح لجامعات الاحتلال بالمشاركة بالمسابقة .

وتعتبر مسابقة "هالت برايز"، من أكبر المسابقات الريادية للطلبة من أصحاب المشاريع، وتتبنى هدفا من الأهداف العالمية لبرنامج التنمية للأمم المتحدة سنويا.

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تظاهرات واسعة، ووقفات احتجاجية، وندوات ضد الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.