بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ 50 طلعة فوق غزة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية السبت أن سلاح الجو نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت "دكلاسيفايد يو كيه" (Declassified UK)، المتخصصة في عمل أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن طائرات أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص الرومية، وقامت بـ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء غزة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "شادو آر1" (Shadow R1) المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد أجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي، استمرت كل منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية -في بيان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي- أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة".

يشار إلى أن "دكلاسيفايد يو كيه" كانت قد ذكرت -في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أن طائرات عسكرية أميركية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري لمساعدة إسرائيل، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين هذه القاعدة وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز "سي 17إيه" (C-17A) الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.