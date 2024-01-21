اشتباكات ضارية شمال غزة وجنوبها والاحتلال يكثف قصف جباليا

فلسطين اليوم

تتواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة وجنوبها منذ فجر اليوم الأحد، بينما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 عسكريين آخرين بمعارك غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بقصف مدفعي كثيف شرق جباليا، في حين قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مدينتي دير البلح، وسط القطاع وخان يونس جنوبه.

واستشهد عدد من المدنيين فيما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزلين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، واستهداف سيارة مدنيّة في سوق اليرموك بمدينة غزة.

كما استشهد وجُرح آخرون برصاص القناصة الإسرائيليين، في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي كثيف.

في حين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، وقصف إسرائيلي شرق خان يونس.

ووسط استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع، أعلنت سرايا القدس إنها استهدفت بقذائف الهاون مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال، في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس كما سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها قصفت بصواريخ 107 وقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال، شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع

في حين قصفت كتائب القسام حشودا للجيش الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.