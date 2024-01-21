الصحة: 178 شهيدًا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 25,105 شهداء و62,681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي ومؤلم، مشيرا إلى تكدس الحالات المرضية والإصابات في ظل عدم توفر الإمكانيات العلاجية في المستشفيات.

وأوضح القدرة أن الطواقم الطبية لا يمكنها الاستجابة لحجم ونوعية الإصابات اليومية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية و إبقاء انهيارها.