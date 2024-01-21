الأسير عماد سرحان يدخل عامه الــ23 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (44 عاما) من مدينة حيفا المحتلة عامه الــ23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير سرحان من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشر سنوات.

وأضاف أن الأسير سرحان تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات كان أبرزها العزل الانفرادي، وعزل لمدة 4 سنوات متواصلة منذ عام 2008، بذريعة أن له ملفا سريا وأنه يشكل خطرا على "أمن" السجانين، وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية خاصة.