اصطدام سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين

فلسطين اليوم

ذكرت البحرية الملكية البريطانية أن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما، أمس الجمعة، في ميناء بالبحرين، مؤكدة أنه لم يصب أحد وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة "تشيدينغفولد" تتجه إلى الوراء نحو السفينة "بانغور" التي كانت راسية في الميناء. وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة "بانغور" من أثر الاصطدام بها.

وقال قائد العمليات بالبحرية الملكية الأميرال إدوارد آلغرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار مؤكدا أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وتابع أنه "في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة".

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا قبل أسبوع سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة اليمنية، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي الأيام الماضية مجددا مواقع للقوات المسلحة اليمنية.

يأتي ذلك ردا على الهجمات التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحر العرب مرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو متّجهة إليها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 100 يوم.

ومنذ أسبوع، باتت القوات المسلحة اليمنية تستهدف أيضا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على ضربات هاتين الدولتين عليهم.