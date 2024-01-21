الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون في اقتحامات الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاحد، 13 مواطنا على الأقل، خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية في شارع عمان ومنزلا في خلة العامود، تبعها اقتحام تعزيزات إضافية من عدة محاور، انتشرت في محيط المنطقة، واعتلى القناصة بعض البنايات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد وجهاد العكة بعد مداهمة منزلهما في خلة العامود وتفتيشه وتحطيم محتوياته، كما اعتقلت الشاب عمر أبو شوشة بعد مداهمة منزله وتفتيشه في شارع عمان.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسرى المحررين ماجد وحسين وبشار نعيرات، والشاب محمد أسامة الشيب، وتصدى مقاومون بالرصاص لقوات الاحتلال قبل انسحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الأسير المحرر مؤمن منصور عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب محمد ياسر عواد من منزله بمخيم الأمعري وسط رام الله.

وطالت الاقتحامات بلدة عارورة شمال غرب رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت الجريح هيثم صالح والطالب الجامعي يزن سهيل بعد مداهمة منزليهما.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات عقب اقتحامها بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت المواطن رزق الحلايقة ونجله مؤمن.