صحيفة "التايمز" البريطانية: حكومة حرب الاحتلال أصبحت على وشك الانهيار

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن حكومة حرب الاحتلال أصبحت على وشك الانهيار.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤول أمني في الكيان، أن حكومة الحرب تتمزق بسبب خلافاتها على اليوم التالي من المعركة، مضيفة أن عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم قول الحقيقة بشأن الأهداف العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو يرأس ظاهريا حكومة الحرب، لكن دوره الرئيسي يكمن في محاولة تأجيل القرارات الرئيسية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن حركة حماس ما تزال تمتلك ذخائر عسكرية تكفي لضرب الكيان الإسرائيلي عدة أشهر.

وأشارت الصحيفة الأميركية، نقلا عن تقديرات استخبارية أميركية، إلى أن العدوان البري والجوي على قطاع غزة لم يحقق هدف جيش الاحتلال بالقضاء على حماس.