جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي إضافي وإصابة 3 بجروح خطرة في معارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بمقتل أحد جنود الاحتلال خلال المعارك في قطاع غزة ، وإصابة 3 جنود آخرين بإصابات خطرة.

وكشف "جيش" الاحتلال، أنّ الرقيب احتياط "أوريئيل أفيعاد سيلبرمان"، وهو مقاتل في الكتيبة 7421 ضمن لواء كرياتي، قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وأكّد الناطق باسم "جيش" الاحتلال أنّه في نفس المعركة، أُصيب ضابط مدرعات في الاحتياط ومقاتل احتياط في نفس الكتيبة إصابة خطرة، كما أُصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 466، تشكيل "شوعلي هامروم" (646)، إصابة خطرة أيضاً.

وبحسب اعترافات الاحتلال، سقط 195 جندياً قتيلاً خلال المعارك البرية في غزة، بالإضافة إلى 1193 جريحاً، ووصل إجمالي عدد الجرحى المعلن عنهم من قبل "جيش" الاحتلال إلى 2651، بينما تفرض الرقابة تعتيماً شديداً على وسائل الإعلام، حيث ذكرت وسائل إعلام وصحافة عبرية أنّ عدد القتلى والإصابات أكبر من العدد المعلن عنه بكثير.