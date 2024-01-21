قوافل مركبات تجوب شوارع في أميركا تنديدا باستمرار العدوان على غزة

فلسطين اليوم

جابت آلاف المركبات شوارع مدن أميركية، ضمن الفعاليات المستمرة للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وسارت المركبات في شوارع مدن نيويورك، وشيكاغو، والعاصمة واشنطن، وهي تحمل الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف العدوان.

وخرجت مسيرات ضخمة في العديد من الولايات الأميركية منها نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأخرى في مدينة برلينغتون في ولاية فيرمونت للمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني، واعتصام آخر أمام مبنى بلدية كامبريدج بولاية ماساتشوستس لمطالبة مجلس المدينة بإصدار قرار فوري لوقف إطلاق النار.