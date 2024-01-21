استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وتواصل القصف المدفعي من الاحتلال في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.