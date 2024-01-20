سويسرا: الادعاء العام يؤكّد وجود شكاوى جنائية ضدّ رئيس كيان الاحتلال

فلسطين اليوم

أكّد مكتب الادّعاء العام السويسري، أمس الجمعة، أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، كان موضوع عدّة شكاوى جنائية خلال زيارته لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الـ54 في دافوس بسويسرا، الخميس الماضي، حيث ستجد "إسرائيل" نفسها متهمةً بارتكاب جرائم حربٍ في غزة.

وقال مكتب الادّعاء العامّ، في تصريحٍ لوكالة أنباء "كيستون آس دي آي" (Keystone-SDA)، إنّه "سيتم فحص الشكاوى الجنائية، وفقاً للإجراءات المعتادة"، مضيفاً أنه "سيتمّ الاتصال بوزارة الخارجية السويسرية لفحص مسألة حصانة الشخص المعني". ولكنّ المكتب لم يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلّق بالشكاوى.

ومن جهتها، قالت "كيستون آس دي آي" إنّ الشكاوى تأتي من منظمة "الإجراءات القانونية ضدّ الجرائم ضدّ الإنسانية"، حيث صرّحت المجموعة أنّها تأمل في "فتح تحقيقٍ جنائي بالتوازي مع الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية"، كما ذكرت في بيانٍ صحافي: "نحن على قناعة بأنّ سويسرا ملزمة بإجراء تحقيق".

وتواجه "إسرائيل" حالياً اتهامات بالإبادة الجماعية والتطهر العرقي أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بعدوانها العسكري في قطاع غزة.