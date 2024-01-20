كمائن وعمليات قنص..سرايا القدس لا ترحم العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرقي وجنوبي مدينة خان يونس، وفي محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزّة.

كما أكّدت سرايا القدس أنّ مجاهديها أوقعوا عدداً من الآليات العسكرية لـ"جيش" الاحتلال في كمينٍ هندسي محكم، استخدموا فيه العبوات شديدة الانفجار، شرقي مدينة غزّة، مؤكّدين أنّ الكمين أدّى إلى تدمير الآليات الإسرائيلية وإيقاع الجنود فيها بين قتيلٍ وجريح.

وتبنّت سرايا القدس أيضاً استهداف مجاهديها دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في محور القتال شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزّة.

وكانت سرايا القدس، قد أكّدت، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي إسرائيلي جنوبي مدينة غزّة.

كما دك مقاومو السرايا تحشدات جنود الاحتلال وآلياته في محاور البريج والمغازي ووسط وشرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون