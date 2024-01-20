نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى في سجن "مجدو" يتعرضون لتعذيب وتنكيل وانتهاكات

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في سجون الاحتلال، إنّ "سجن مجدو يشكّل أحد أبرز السّجون التي شهد فيها الأسرى والمعتقلون، عمليات تعذيب وتنكيل كانت الأشد إلى جانب ما جرى في سجن "النقب"، مُشيراً إلى أنّ حصول وتفاقم الانتهاكات الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار بيان النادي الفلسطيني إلى أنّ سجن "مجِدو" يُعتبر من السّجون المركزية التي يحتجز فيها الاحتلال الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب نادي الأسير، فإنّه بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خرجت عشرات الشهادات من أسرى ومعتقلين حول ما نفّذته قوات القمع التابعة لإدارة السّجون الإسرائيلية، إلى جانب وحداتٍ من "الجيش"، من عمليات التّعذيب والتّنكيل الوحشية.

ولفت إلى أنّ عمليات الضرب المبرّح، وعمليات الاقتحام الوحشية شكّلت إحدى أبرز ما تضمنته شهادات المعتقلين، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية جداً، والتي أكّدتها شهادات الأسرى، وتندرج في إطار عمليات التّعذيب الممنهجة.

وقال نادي الأسير إنّه في بداية العدوان الأكبر على الأسرى، بعد السابع من أكتوبر، "نُقل العديد من الأسرى ومنهم قيادات في الحركة الأسيرة إلى سجن مجدو، وتحديداً إلى أقسام العزل فيه"، كاشفاً أنّ ذلك تمّ بعد عمليات تنكيلٍ وتعذيب وضرب مبرح تعرضوا لها.

وحيث وُضِع الأسرى فعلياً في عزلٍ مضاعف، أوضح النادي أنّ العزل القائم في السّجون ليس بمستوى العزل الذي كان قبل هذه العدوان الكبير في السابع من أكتوبر، ليتم حرمان الأسرى من زيارة عائلاتهم، وتجريدهم من أي وسيلة تطلعهم على ما يجري في الخارج، إضافةً إلى جعل زيارات الطواقم القانونية محدودة وتتم في ظروفٍ صعبة ومُشدّدة.

وإلى جانب الاعتداءات الوحشية والمروعة في السّجن، فإنّ إدارة السّجون تواصل نهجها في سياسة التجويع التي أثرت على أوضاعهم الصحيّة، بحسب ما أوضح "نادي الأسير"، بالإضافة إلى تعريض الأسرى للبرد القارس، والذي فاقم بشكلٍ كبير من معاناتهم، وذلك مع عدم توفير ملابس وأغطية بشكل كافٍ، عدا عن الاكتظاظ الشديد الذي تشهده الأقسام.

وذكّر نادي الأسير بارتباط اسم سجن "مجدو" بارتقاء ثلاثة شهداء فلسطينيين من الضفة الغربية، نتيجةً لعمليات التّنكيل والتّعذيب والجرائم الطبيّة التي يقوم بها الاحتلال، وهم الشــهداء عمر دراغمة من طوباس، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وعبد الرحمن بحش من نابلس.

وتابع أنه من بين الشهادات الأولى والأبرز التي صدرت من سجن "مجدو"، روى المعتقل (ع.ح)، تفاصيلاً مروّعة عن عمليات الضرب بشكلٍ أساسي، وتحديداً التعمّد بضرب المعتقلين على مناطق حساسة في أجسادهم، وتركيز عمليات الضرب على الرأس والظهر، كما وصف سجن "مجدو" بسجن "أبو غريب" الأميركي في العراق.

وأضاف الأسير في شهادته "أنّ غالبية الأسرى في الغرف ينامون على الأرض، ولم تُستثن أي فئة من عمليات الضرب والتنكيل بما فيهم الأطفال، عدا عن الشتائم والألفاظ النابية التي يتلقاها الأسير خلال عمليات الاعتداء عليه".