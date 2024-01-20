إيران: حرس الثورة يعلن ارتقاء شهيد خامس في العدوان الإسرائيلي على سوريا

الساعة 08:16 م|20 يناير 2024
المبنى الذي استهدف
المبنى الذي استهدف

فلسطين اليوم

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران ارتقاء شهيدٍ خامس من جرّاء العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت.

 

ومن جهته أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 5 من مستشاري حرس االثورة في سوريا"لن يمر من دون رد".

 

وقبل ذلك أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة عن استشهاد 4 مستشارين عسكريين في هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا، بالإضافةإلى استشهاد عدد من السوريين.