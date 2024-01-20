إيران: حرس الثورة يعلن ارتقاء شهيد خامس في العدوان الإسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران ارتقاء شهيدٍ خامس من جرّاء العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت.

ومن جهته أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 5 من مستشاري حرس االثورة في سوريا"لن يمر من دون رد".

وقبل ذلك أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة عن استشهاد 4 مستشارين عسكريين في هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا، بالإضافةإلى استشهاد عدد من السوريين.