سرايا القدس توقع آليات للاحتلال بكمين هندسي محكم بعبوات شديدة الانفجار

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بلاغ عسكري مقتضب عن إيقاع عدد من الآليات العسكرية للعدو شرق غزة في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار.

وجاء في البيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك شرق غزة يؤكدون إيقاع عدد من الآليات العسكرية للعدو في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح".

وكانت سرايا القدس قد نشرت في وقت سابق اليوم السبت مشاهد لعملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة"،

وقالت في بيان منفصل أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شمال مخيم النصيرات".

وأشارت إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، وشرق وجنوب مدينة خانيونس.