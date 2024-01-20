بفارق زمني بسيط.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف 3 مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان_حزب الله، اليوم السبت، عن 3 عمليات قام بها مجاهدوها استهدفت مواقع الاحتلال الإسرائيلي عندالحدود اللبنانية_الفلسطينية المحتلة.

في بيانها الأول، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مجاهديها تجمّعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونينبالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

وفي بيان ثانٍ، تبنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏تجمّع ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، مؤكدةً تحقيقإصابات.

وأكدت في بيانها الثالث، استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في ثكنة "زرعيت" بالجليل الأعلى، مضيفةً أنه تم استهداف الموقع بالأسلحةالمناسبة وتمت إصابته بشكل مباشر.

وشدّدت المقاومة الإسلامية، في بياناتها، على أنّ ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‌‌‏والشريفة".

وبالتزامن، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مخاوف إسرائيلية من تسلل طائرة وصفتها بـ"معادية" في الشمال عند الحدود مع لبنان.

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في 16 مستوطنة وموقعاً شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافها مواقع وتجمّعات جنود الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة،محققةً إصابات مباشرة.