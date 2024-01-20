تشييع الشهيد الطفل توفيق عجاق في رام الله

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل توفيق حافظ عجاق (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، عصر أمس الجمعة.

وانطلق موكب التشييع، من مركز طوارئ بلدة سلواد المجاورة، إلى منزل ذويه في المزرعة الشرقية، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى في ثرى مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وحرب الابادة في قطاع غزة.

وكان الشهيد عجاق، أصيب برصاصة في رأسه، خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة. ويحمل الشهيد الجنسية الأميركية، وكان قد عاد الى فلسطين قبل عام ونصف العام، ليستقر في المزرعة الشرقية.