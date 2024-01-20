الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة و الحصيلة 6115 معتقلا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت (22) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال.

وقالت "هئية الأسرى والمحررين و"نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم السبت، إن عمليات الاعتقال تركزت على محافظات الخليل، نابلس، طوباس، بيت لحم، جنين، والقدس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الوسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (6115)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.