الاحتلال لواشنطن: لامناص من إطلاق عدوان عسكري على لبنان

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن دولة الاحتلال، أبلغت الولايات المتحدة أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن إبعاد "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني عن الحدود الشمالية، فلا مناص من إطلاق عدوان عسكري.

وقالت هيئة البث العبرية، إن "تل أبيب نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة حذرت فيها من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل يضمن إبعاد قوة الرضوان عن حدود إسرائيل فلن يكون مناص من إطلاق عملية عسكرية في المنطقة".

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن "تل أبيب لاحظت تراجعا يسيرا لعناصر قوة الرضوان من المنطقة الحدودية، إلا أنّ ذلك ليس كافيًا، حيث من المطلوب رجوعها إلى ما بعد نهر الليطاني".

وأضافت المصادر أن "تهديد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الدقيقة ضد مناطق إسرائيلية يتزايد"، مشيرة إلى أن "هذا هو التهديد الأكبر الذي تشكله قوات حزب الله على الحدود الشمالية".

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، فإنّ تل أبيب ستلجأ إلى القوة".

ونقلت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية عن غالانت قوله خلال زيارته اللواء الثامن التابع للجيش على الحدود الشمالية: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا (الحدود الشمالية) بأمان، فسنضطر إلى فرض الأمن بالقوة".

وحذر غالانت حزب الله من أن دولة الاحتلال "ستعيد الأمن إلى المنطقة من خلال العمل العسكري، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي"، بحسب زعمه.