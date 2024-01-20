"التونسي للشغل": ماضون في تجريم التطبيع

فلسطين اليوم

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، المضي في سن قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال لتعميق عزلته.

وخلال الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد تحت شعار "الاتحاد في نصرة المقاومة في فلسطين" دعا الأمين العام نور الدين الطبوبي، إلى الاستمرار في هبة التضامن الدولي لشجب العدوان على غزة، موجها تحية تقدير لدولة جتوب أفريقيا التي بادرت الى رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية لإدانة الكيان الإسرائيلي بالإبادة.

وشجب الطبوبي الموقف المخجل لجامعة الدول العربية وتواطؤ بعض الأنظمة مع الكيان، مدينا اعتداء دول غربية على اليمن وما سنته من قوانين لإعاقة التضامن مع الشعب الفلسطيني.