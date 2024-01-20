سرايا القدس تقنص جنديا جنوب مدينة غزة وتخوض اشتباكات بالوسط

الساعة 02:47 م|20 يناير 2024

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قنص مجاهدوها جنديا صهيونيا جنوب مدينة غزة.

وأشارت السرايا في بيان عسكري إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، فيما اشتدت وتيرة الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا شمال غزة ، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.