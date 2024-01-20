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سرايا القدس تقنص جنديا جنوب مدينة غزة وتخوض اشتباكات بالوسط
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قنص مجاهدوها جنديا صهيونيا جنوب مدينة غزة.
وأشارت السرايا في بيان عسكري إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، فيما اشتدت وتيرة الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا شمال غزة ، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.