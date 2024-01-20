استشهاد شخصين بغارة "إسرائيلية" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام"، أن شخصين استشهدا جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفت سيارتهما من نوع رابيد على طريق البازورية- البرج الشمالي، مشيرة إلى أن هوية الشهيدين لم تعرف بسبب تفحم الجثث بعد اندلاع النيران بالسيارة المستهدفة.

وأضافت الوكالة أن طائرات مسيرة اسرائيلية شنت غارة على منزل في مروحين، وأوضحت أن المنزل المستهدف تعرض لغارات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي "الاسرائيلي" غارتين، الأولى على بلدة "عديسة" والثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا، فيما طاول القصف المدفعي المعادي اطراف بلدة علما الشعب والضهيرة، وسهل مرجعيون، وتلة الحمامص.