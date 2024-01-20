المقاومة في لبنان تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما كانت المقاومة الإسلامية استهدفت في وقت سابق من صباح يوم السبت تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيه إصابات مؤكدة. ‏

‏في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار تدوي في ١٦ نقطة على الحدود الشمالية مع لبنان.