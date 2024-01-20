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المقاومة في لبنان تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما كانت المقاومة الإسلامية استهدفت في وقت سابق من صباح يوم السبت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيه إصابات مؤكدة.
في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار تدوي في ١٦ نقطة على الحدود الشمالية مع لبنان.