الحرس الثوري الإيراني: اغتيال قائد استخبارات فيلق القدس ونائبه في دمشق

فلسطين اليوم

قالت دائرة العلاقات العامة بحرس الثورة الإسلامية الإيراني أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم مرة أخرى بعدوان على دمشق بمقاتلات جوية، أسفر عن استشهاد 4 مستشارين في حرس الثورة وعدد من القوات السورية.

وأضافت في بيان أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية هو قائد استخبارات فيلق القدس العميد الحاج صادق اميد زاده ونائبه.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت قبل سبعة أشهر نشرت واشنطن مقالة تحدثت فيها عن "دور الشهيد اميدزادة في التخطيط لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا" حسب تعبير الصحيفة الأمريكية.