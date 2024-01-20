الجهاد: الاحتلال يحاول تصدير فشله باغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الغادر قبل ظهر اليوم على حي المزة في العاصمة السورية، دمشق.

وفي بيان، أضافت الحركة أن هذا العدوان الذي استهدف قادة في الحرس الثوري الإيراني يأتي في إطار محاولات حكومة الكيان الغاصب لتصدير فشلها العسكري في الميدان عبر توسيع رقعة العدوان في المنطقة.

وتقدمت الحركة بأحر التعازي من الجمهورية الإسلامية في إيران، حكومة وشعبا، ومن قيادة الحرس الثوري الإيراني، بالقادة الشهداء، مؤكدة على أن عمليات الاغتيال هذه ستزيد من تلاحمها، ولن تثنيها عن الاستمرار في معركتها ضد العدو، ولن تزعزع مكانة سورية الداعمة للقضية الفلسطينية.