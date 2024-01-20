زعماء حركة عدم الانحياز يطالبون بوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

ندّد زعماء دول حركة عدم الانحياز بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك خلال افتتاح قمتهم الـ 19 المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وطالب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا بضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب، وأكد خلال خطاب ألقاه في افتتاح القمة، أن بلاده تعمل من أجل منع ارتكاب جرائم جديدة ضد الفلسطينيين.

وقال رامابوسا إن الحرب في غزة أظهرت عدم كفاءة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، ضد عدد من القرارات التي تنتقد إسرائيل.

وأضاف "يتعين علينا تأسيس نظام عادل ومنصف للحوكمة العالمية، يكون لديه القدرة على الاستجابة لجميع الاحتياجات في حالات التهديد والأذى".

من جانبه قال نائب الرئيس الكوبي سلفادور فالديس في كلمة ألقاها أمام المندوبين "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدنا واحدة من أبشع أعمال الإبادة الجماعية التي سجلها التاريخ على الإطلاق".

وتساءل فالديس: "كيف يمكن للدول الغربية التي تدّعي التحضر أن تسوّغ قتل النساء والأطفال في غزة، والقصف العشوائي للمستشفيات والمدارس، والحرمان من الغذاء والمياه الصالحة للشرب؟".

وبدوره، دعا موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى "الوقف الفوري للحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني".