بلدية غزة: تكدس 50 ألف طن من النفايات ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن أزمة نفاد الوقود والعدوان الإسرائيلي المستمر، يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال السراج في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: إن تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، الذي بلغت حصيلته 24762 شهيداً و 62108 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.