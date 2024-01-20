المقاومة تخوض اشتباكات ضارية وتتصدى لتقدم الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

تخوض المقاومة الفلسطينية، منذ فجر اليوم السبت، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور التوغل، في شمال وجنوب قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال، صباح اليوم، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خانيونس، تزامنا مع تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال المتوغلة في بني سهيلا.

وسمعت أصوات انفجارات في محيط منطقة المحطة ودوار أبو احميد حتى دوار بني سهيلا.

وشهدت بلدة جباليا شمالي القطاع، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا تزامنا مع تجدد الاشتباكات بين الاحتلال والمقاومة التي تصدت لمحاولات تقدمه شرق جباليا.

وقالت كتائب القسام، في تصريح مقتضب، إن مجاهديها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا.