الصحة بغزة: 165 شهيدًا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 24,927 شهيدًا و62,388 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت الصحة، أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني الوصول إليهم.