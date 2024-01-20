شهداء وإصابات في قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب، ونسفت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة، في سلسلة غارات كثيفة ومتواصلة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ106 من العدوان.

وتفيد معطيات أولية بارتقاء 15 شهيداً، فجر اليوم السبت، وإصابة عدد من الأشخاص في قصفٍ استهدف شقة سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ودمرت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من قبل طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفا مدفعيا.

وارتقى 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

ولا تزال المناطق المحيطة بمستشفى ناصر في خان يونس تشهد، منذ مساء أمس الجمعة، قصفاً عنيفاً، وكذلك مناطق بطن السمين وحي الأمل في خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24760، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين.