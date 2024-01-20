مسؤولة أممية: "إسرائيل" تقتل أُمّين في غزة كل ساعة

فلسطين اليوم

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن هناك أُمّين تقتلان في قطاع غزة كل ساعة بفعل القصف الإسرائيلي.

وأوضحت بحوث في بيان، أن النساء والأطفال هم أول ضحايا المأساة في غزة، وأشارت إلى أنه منذ بدء عملية طوفان الأقصى قبل أكثر من 100 يوم، شهد قطاع غزة دمارا لا مثيل له، وقالت إن النساء والفتيات يشكلن غالبية "القتلى"والجرحى والنازحين.

وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن حوالي مليون امرأة وفتاة نازحات في غزة، وتُقتل أمّان كل ساعة، في حين فقد حوالي 10 آلاف طفل آباءهم.

ووجّهت المسؤولة الأممية دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع سكان غزة، بما في ذلك توفير المساعدة والخدمات الحيوية لجميع النساء والفتيات، مؤكدة أن العالم مطالب بالعمل من أجل أن يعم السلام في المنطقة؛ لأن عدم حدوث تغيير يعني أن الأيام المئة الأخيرة ستكون مجرد مقدمة للمئة يوم القادمة.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ،إن النساء والفتيات في قطاع غزة يفقدن حياتهن ويواجهن مستويات كارثية من الاحتياجات الإنسانية، وأضاف أن نحو 3000 امرأة فقدن أزواجهن في الحرب، أو أصبحن معيلات لأسرهن.