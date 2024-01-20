عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يبدؤون اعتصاما أمام منزل نتنياهو

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بدؤوا اعتصاما قبالة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوبي حيفا المحتلة، ونصبوا خياما للنوم في المكان.

يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون "إسرائيليون" بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.

ونقلت هيئة "البث الإسرائيلية" عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة، وإن أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر.

وأسرت المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن المستوطنات المحاذية لغزة، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال أطلق بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونه، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.