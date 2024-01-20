60 نائبا أميركيا يعلنون رفضهم التهجير القسري لسكان غزة

فلسطين اليوم

طالب 60 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأعرب النواب -في رسالة لهم- عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من حكومة الاحتلال تدعو إلى تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة.

وكان كل من وزيري المالية و"الأمن القومي" الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا في وقت سابق بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.

ودعا بن غفير إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين لبلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.

كما نقلت هيئة "البث الإسرائيلية" الرسمية عن سموتريتش قوله إن أكثر من 70% من الجمهور "الإسرائيلي" يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة واستيعابهم في بلدان أخرى.