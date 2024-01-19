الجهاد الإسلامي للمجلس الأوروبي: لا قيمة لعقوباتكم..والمقاومة ماضية في التحرير

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي قرار المجلس الأوروبي فرض منظومة عقوبات على حركتي الجهاد وحماس، وإدراج ستة أفراد على قائمة العقوبات.

وأكدتا الحركة أن هذا القرار غير مستغرب، وليس له أي قيمة، ويُشكل انحيازاً واضحاً لكيان الاحتلال. كما أشارت إلى أن هذا القرار الأوروبي يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسياً للمحرقة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن الغطاء والدعم العسكري والاستخباري الذي يوفروه للعدوان ضد قطاع غزة

وشددت الجهاد على أن فصائل المقاومة الفلسطينية، تُدافع عن حقوق شعب نُهِبت أرضه، وهُجر منها، ويتعرض لجرائم إبادة جماعية على مدار 76 عاماً.